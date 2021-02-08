الحصري عن جماهير الأهلي بالمقاهي: مشهد حلو رغم غياب الكمامات

أعربت الإعلامية إيمان الحصري، عن تمنيها أن يستطيع النادي الأهلي العودة في لقائه أمام نادي بايرن ميونيخ، وإحراز هدف التعادل خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، واصفة مشاهد امتلاء القهاوي بجماهير النادي الأهلي وحرصهم على متابعة المباراة، بـ« المشهد الحلو»، رغم عدم التزام الناس بالكمامات أو التباعد الاجتماعي.

وأضافت «الحصري»، خلال مقدمة حلقة اليوم الأثنين من برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه عبر شاشة «dmc»، أن النادي الأهلي يقدم عرضا جيدا أمام فريق البايرن، بالأخص خلال الشوط الثاني من المباراة التي تلعب الآن، مستشهدة بتأكيد معلقي المباراة على هذا الأداء الجيد.

وكان النادي الأهلي قد وصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر، بعد أن نجح في تخطي فريق الدحيل القطري، بهدف نظيفه أحررزه لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

والفائز من مباراة الأهلي والبايرين يصعد إلى نهائي البطولة لمقابلة فريق تيغريس المكسيسي، للمنافسة على لقب البطولة، في حين ينتظر الخسائر مباراة أمام نادي بالميرس البرازيلي، للمنافسة على برونزية البطولة.