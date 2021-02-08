نائب عن زيارتي الرئيس للعاصمة الإدارية والهجانة: التاريخ يكتب من جديد

قال النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى عزبة الهجانة، وزيارته اليوم إلى العاصمة الإدراية الجديدة، تكشف عن العمق الذي تدار به الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، ففي نفس الوقت التي تستهدف فيه الدولة تطوير العشوائيات، تقوم فيه ببناء مدن جديدة على اعلى مستوى، لافتًا إلى أن طريقة الإدارة تلك لم نراها من قبل في مصر، ويمكن القول بكل ثقة أن تاريخ مصر اليوم يكتب من جديد.

وأضاف «السنباطي»، خلال لقائه عبر zoom، اليوم، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه لم يذهب من قبل لعزبة الهجانة قبل انتخابات مجلس النواب، ولكن بعد فترة الانتخابات كان يزورها مرتين أو ثلاثة على الأقل كل أسبوع، وهو ما أتاح له فكرة التواصل بشكل كبير مع أهالي تلك المنطقة، موضحًا أنهم يحبون بلادهم بشكل كبير.

ظروف معيشية صعبة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الناس يعيشون هناك في ظروف معيشية صعبة جدًا، ويعيش بها حوالي 3 مليون نسمة، لا يتوفر لهم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب الصالحة، كما أن تلك المنطقة لا تحتوي على مستشفى، ولكن تحتوي على مدرستين افتتحوا قبل عامين أو ثلاثة، بالإضافة إلى قسم شرطة افتتح أيضًا مؤخرًا.

وتابع: «مفيش كمان ملاعب رياضية»، منبهًا أن تدخل الدولة لتطوير منطقة بذلك الحجم، ويزورها الرئيس بنفسه، ويصدر توجيهات بتعمير وتطوير المنطقة بأكملها، فهذا قرار جريء جدًا، لم يتخذ خلال الثلاث عقود الماضية.

تصب في مصلحة المواطن

وعن الأولويات بالنسبة لأهل عزبة الهجانة، أوضح «السنباطي» أن كل الأعمال التطويرية في النهاية تصب في مصلحة المواطن على مستوى حياته ومعيشته وصحته وفي حياة كريمة، تحاول الدولة المصرية أن توفرها لأهالي منطقة عزبة الهجانة، ولكل الشعب المصري، مصرحًا أن الطرق يجب أن تأتي على رأس أولويات عملية تطوير المنطقة، لأن بدون طرق جيدة سيارة الإسعاف لن تستطيع أن تصل للمريض، ولا حتى الناس ستستطيع أن تصل لبيوتها دون إرهاق وتعب، لافتا إلى أن المنطقة في حاجة ماسة إلى مستشفى عام ومدارس.