«حديث المساء».. لا صوت يعلو فوق صوت بايرن ميونخ والأهلي المصري

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الإثنين، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث تحدث كل مقدمي برامج التوك شو عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والتي خسر فيها الأهلي بهدفين ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقام في قطر وأجرت كافة البرامج مداخلات مع النقاد الرياضيين واللاعبين السابقين للتعليق على خسارة الأهلي.

مداخلة لوزيرة التخطيط في الحياة اليوم

أجرى الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مداخلة هاتفية مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبلوجر الصينية آسيا مقلدة الفنان عامل إمام والدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وفي الفقرة الحوارية استضافت النواب أحمد فتحي وغادة علي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

برنامج من مصر يستضيف الدكتور وجيه المراغي

أجرى الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «dmc»، مداخلة هاتفية الدكتور هشام الهلباوي المشرف على مشروع تطويرالريف بالتنمية المحلية والدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور الكندية والمعلق الرياضي أيمن الكاشف والكابتن سيد حمدي نجم الأهلي السابق.

مساء دي ام سي يجري مداخلة هاتفية مع أستاذ القوى الكهربية

كما أجرى الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مداخلة هاتفية مع النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب والدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والفنانة وفاء صادق والمهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد في مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد صلاح السبكي أستاذ القوي الكهربائية بكلية هندسة القاهرة « عبر زوم».

كلمة أخيرة يهتم بمباراة الأهلي وبيرن ميونخ ويستضيف صاحبة أغرب قصة طلاق

وأجرت الإعلامية لميس الحديدي مداخلات هاتفية مع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعمرو السنباطي عضو مجلس النواب وصبحي كابر صاحب مطعم مشويات شهير بشبرا بمنطقة شبرا للرد على شائعة وفاته ووليد صلاح الدين لاعب الأهلي الأسبق وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وكذلك استضافت رحاب السيد صاحبة أغرب قصة طلاق وأجرت فقرة حوارية إسلام سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر.

أديب يعلق على فوز الأهلي ويستعرض انجازات الحكومة في كفر الشيخ

وعلق عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية وأجرى مداخلة مع الناقد الرياضي خالد بيومي والدكتور أيمن الرقيب القيادي بحركة فتح ورصد التطورات التي تحدث في محافظة كفر الشيخ وخاصة بحيرة البرلس واستضاف في فقرته الحوارية الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.