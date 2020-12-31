نقيب البيطريين يرأس اجتماع لجنة أزمة كورونا لتفعيل قرارات المهن الطبية

اجتمعت لجنة إدارة أزمة كورونا بـاتحاد المهن الطبية، برئاسة الدكتور خالد سليم نائب رئيس الاتحاد، النقيب العام للأطباء البيطريين، في أول انعقاد لها مع إدارة مشروع العلاج للتأكيد على تفعيل قرارات مجلس الاتحاد الأخير لدعم أعضاء نقابات الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، والصيادلة، في الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأوضح سليم، أن الاجتماع تضمن بحث آليات تطبيق قرارات مجلس الاتحاد، والتوصية بسرعة التوسع في التعاقد مع مستشفيات للعزل بكافة محافظات الجمهورية، وذلك عقب تعاقد مشروع العلاج بالفعل مع عددا من المستشفيات من بينهم: مستشفى جامعة الفيوم، مستشفى المحلة الكبرى، مستشفى أسيوط الجامعي، دار الفؤاد، السعودي الألماني، الفؤاد، والحياة بالفيوم.

مد فترة الاشتراك بمشروع علاج الأطباء

ولفت إلى أنه تم مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج للأطباء وأسرهم حتى نهاية فبراير 2021، مراعاة لظروف الجائحة ومنح فرصة أكبر لأعضاء الاتحاد في الحصول على كافة الخدمات المُقدمة من مشروع العلاج للمصابين بكورونا، مثل باقة تحاليل وظائف الجهاز التنفسي، بـ170 جنيها للأعضاء المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم، و270 جنيها لغير المشتركين في مشروع العلاج، بالإضافة إلى تحمل 50% من قيمة تحليل PCR، بحد أقصى 500 جنيه، ومرتين للعضو المشترك بمشروع العلاج.

كما أعلن اتحاد المهن الطبية، استمرار صرف إعانة وفيات كورونا بمبلغ 50000 جنيه لأسر الشهداء بموجب تقديم التحاليل التي تثبت الإصابة + تقرير طبي صادر من المستشفى + CT ولا يشترط وجود خاتم النسر + إعلام الوراثة.