«الإسكان»: يمكن للحاجزين معرفة موقف حجز الوحدات بـ«رسالة نصية»

ينتظر عدد كبير من المتقدمين لحجز وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، وحاجزي وحدات الإعلان الرابع عشر، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية ضمن الطرح الماضي، حيث اعتادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية بمساحات وأسعار مخلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، لخدمة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحاجزي الوحدات السكنية المطروحة، نشرت صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على فيس بوك، تنويها للحاجزين بالإعلانات السابقة، عن إمكانية معرفة العميل المتقدم للحجز، موقف طلبه، حيث نشرت نصا: «نذكّرك بأنّه يمكنك معرفة موقف طلبك الحالي بصورة فورية، عبر إرسال رقمك القومي في رسالة نصية SMS إلى رقم 1124، وسيتم الرد عليك برسالة تتضمن موقف طلبك بصورة فورية، نسعى دائمًا في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تسهيل الإجراءات لكم».

وتابع المنشور، أنّ «تلك الطريقة لا تنطبق على حاجزي المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين 1)، نظرًا لكون الطلبات في مرحلة الفرز حاليًا، وبعد انتهاء هذه المرحلة يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقف طلبهم عبر خدمة SMS».

وعقب إغلاق باب حجز الوحدات السكنية، تبدأ عمليتي الفرز والاستعلام، والتي تستغرق مدة لا تقل عن شهر، ومن ثم الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

وحددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد من الشروط للحصول على الوحدات، إضافة إلى تحديد نظام سداد يسمح بالتقسيط لمدة 20 عاما.