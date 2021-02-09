العليا للفيروسات: مريض كورونا ليس في حاجة لأي مسكنات

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنها لا تجد أي ضرورة لتعاطي مرضى كورونا المسكنات، موضحة أنهم يحتاجون فقط لمضادات خافضة للحرارة، محذرة من الاستخدام العشوائي والزائد عن الحد للمسكنات، سواء لمرضى كورونا أو لأي مرضى آخرين، أو حتى للأصحاء دون استشارة طبيب.

تحذر من كثرة تناول المسكنات

ولفتت «أنور»، خلال لقائها الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، أن تعاطي المسكنات بشراهة غير مبررة يسبب الكثير من المضاعفات، خاصة إذا كان الإنسان يعاني من بعض الأمراض، كما في حالة مريض الضغط الذي لا يجوز أن يأخذ «بنادول».

نشرة العلاج

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن مع كل دواء يكون هناك نشرة توضح تحذيرات أخذ هذا الدواء في بعض الحالات، متابعة: «للأسف لا الأطباء ولا المرضى يهتمون أو يحرصون على قراءة تلك النشرات».

تحذير من ذهاب الناس لصيدلي حتى يصف علاجا لهم

وانتقدت ما يقوم به بعض الناس بالذهاب إلى الصيدلي أو الشخص الذي يعمل بالصيدلية، لوصف حالته له حتى يرشح له دواء أو علاجا يأخذه، مؤكدة أن في حالة المرض يجب الذهاب لطبيب مختص بهذا المرض، لأنه من الوارد أن يعطيه الصيدلي دواء ما لمعاجلة الأعراض التي يشعر بها، ولا يعلم أن هذا المريض يأخذ أدوية أخرى، لا يجوز أن يأخذ الدواء المرشح من الصيدلي معها.

كورونا بلا علاج حتى الآن

وعن علاجات وباء كورونا المستجد، نبهت «أنور»، إلى أن هذا الوباء لم يُكتشف له علاج حتى الآن، لافتة أن كل العلاجات التي تؤخذ والمحددة بالبروتوكولات العلاجية المحلية او العالمية، خاصة بالأعراض التي تظهر على مريض كورونا، بغرض مداواة هذه الأعراض.

وأكملت، كما يستخدم أيضا بعض الأدوية التي لها تأثير على الفيروسات، كمحاولات تجريبية على فيروس كورونا، لنرى هل يستطيع التعامل معه أم لا، فهناك دراسات وأبحاث ومحاولات في مصر وغالبية العالم في هذا الأمر، بغرض التعرف على علاج أو دواء موجود بالفعل، يمكنه معالجة هذا المرض.