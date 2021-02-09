القباج: إيداع 350 جنيها في حسابات الأيتام شهريا حتى 18 عاما

قالت الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في تطوير كافة مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم أيضا التواصل والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام.

إيداع دعم نقدي بقيمة 350 جنيها في حسابات الأيتام

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأيتام منضمون للدعم النقدي، ويتم إيداع دعم نقدي بقيمة 350 جنيها في حساباتهم حتى يبلغوا سن 18 عاما، ثم يتم دعمهم بدعم نقدي منفصل عقب بلوغهم السن.

85% من المكفولين تحت سن 18 سنة

وحول برنامج الأسر الكافلة، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11.4 ألف أسرة، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة وتم توفير إجراءات أكثر تيسيرا للأسر الكافلة لرعاية الأيتام، مضيفة أن الوزارة حصلت على 940 طلبا من أسر كافلة لرعاية الأيتام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكر حتى يتسنى لهم تنشأتهم تنشأة سليمة.

وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت القباج، إن الوزارة أصدرت 690 ألف كارت خدمات متكاملة، وتأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكتروني عليها، وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الأعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مضيفة أنه تم ميكنة جميع مكاتب التأهيل.

إعفاء من هم فوق سن 70 عاما من رسوم المواصلات العامة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء من هم فوق سن 70 عاما من رسوم المواصلات العامة، إلى جانب خصم 50% لمن هم فوق سن 65 عاما.