الجامعات تعلن 12 شرطا لدخول امتحانات التيرم الأول.. تعرف عليها

أعلنت الجامعات الحكومية والخاصة، عن استعدادها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الجامعي 2020ـ2021، المزمع انطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، 20 فبراير الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».

إجراءات دخول الطلاب للجامعات في ظل مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أبرز إجراءات دخول الطلاب للجامعات في ظل مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا:

1ـ إجراء فحص درجة الحرارة عند مداخل بوابات الجامعات.

2ـ لن يسمح يدخول أي طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق.

3ـ يتم توجيه من تزيد درجة حرارته عن 37,5 إلى مستشفى الطلبة أو العيادة التابعة للجامعة.

4ـ إحالة الطالب التي تظهر عليه أعراض كورونا إلى الجهة الصحية بالجامعة لإجراء الفحوصات اللازمة.

5ـ ضرورة ارتداء الكمامات طول الوقت أثناء التواجد بالجامعة.

6ـ منع الزيارات الشخصية مطلقا.

7ـ عدم الحضور للأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية خاصة مثل كبار السن.

8ـ تطبيق إجراءات للدخول والخروج لجميع منتسبي الحرم الجامعي على دفعات و فواصل زمنية لتجنب الزحام.

9ـ تنظيف وتطهير البيئة المحيطة بمناطق الدخول والخروج وتوفير مستلزمات النظافة للأيدى والواقيات الشخصية.

10ـ تخصيص إسعاف بالقرب من كل بوابة دخول لنقل أي طالب تظهر به الأعراض إلى المستشفي التابع للجامعة لإجراء الفحوصات الطبية

11ـ تشكيل فرق طبية مختلفة لإجراء الكشف الطبي للحالات المشتبه بهم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاههم.

12ـ توفير كمامات مجانا لأول مرة لغير المرتدين والتنبيه على الالتزام بالكمامة فيما بعد.

13ـ عدم الدخول لأي شخص إلى الجامعة إلا بعد إثبات الشخصية لمنتسبي الحرم الجامعي وسبب الدخول لغير منتسبي الحرم الجامعي.

14ـ تخصيص أماكن للفحص الطبي على البوابات لجميع الطلاب المشتبه بهم

15ـ وضع علامات إرشادية وعلامات لاصقة على الأرض لتحديد المسافات أثناء الدخول و الخروج.