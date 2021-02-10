بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10-2-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الداوجن اليوم الأربعاء 10 فبراير، على ما كانت عليه خلال الأيام السابقة ومنذ بداية الأسبوع حيث لم تتغير أسعار الدواجن في السوق المحلية سواء البيضاء والبلدي والبط والديوك الرومي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، بورصة الدواجن وأسعار مشتقاتها المختلفة، نقلا عن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الداوجن في الغرفة التجارية

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح بين 21 – 22 جنيها في المزارع، ليصل للمستهلك بنحو 24 جنيها.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة لنحو 34.5 جنيه، لتباع للمستهلك بـ37 جنيها.

ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن الحمراء وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد، بين 25 و26 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ28 جنيها.

ووصل سعر الدواجن البلدي، من المزرعة إلى 29 جنيها، و32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي، كما وصل سعر الرومى إلى 45 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 28 إلى 30 جنيها.

واستقر سعر البانيه عند 70 جنيها.

ووصل سعر الدبابيس الكيلو جرام إلى 39 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك 37 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 39 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي بين 48 إلى 55 جنيهًا.

تحذير من خطر يواجه صناعة الدواجن

وأشارت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الأسبق، إلى وجود تخوفًا من الاستثمار في صناعة الدواجن، خاصة بعد انخفاض أسعارها بشكل كبير، لأقل من التكلفة لتصل الخسائر إلى 5 جنيهات بالكيلو، بالإضافة للمخاطر التي تواجه قطاع الأمهات، حيث وصل سعر الكتكوت إلى جنهين في حين أن تكلفته من 4 إلى 5 جنيهات، إلى أن وصل الأمر بالكثيرين للقيام بإعدام الكتاكيت.

وحذرت محرز من وجود خطر يواجه السوق المحلية الفترة المقبلة والذى سيؤثر بشكل كبير على عملية الإنتاج.