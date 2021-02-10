يبدأ اليوم.. تعرف على أسعار تذاكر القطارات الروسية بعد تخفيضها
كتب:
منى السعيد
05:57 ص | الأربعاء 10 فبراير 2021
أسعار تذاكر القطارات الروسية
أعلنت هيئة سكك حديد مصر تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية بنسبة 50%، بداية من اليوم، والسماح لأصحاب الاشتراكات من الطلبة والموظفين باستخدام القطارات، بعد أن زاد الإقبال على القطارات المميزة وأدى إلى تكدس المواطنين.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 4 لسنة 2021 بالتخفيض بعد موافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخفيض مؤقت للقطارات وبشكل مؤقت من القاهرة إلى محافظات الوجه البحري.
وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، أسعار تذاكر القطارات الروسية بشكل عام، والتذاكر الخاصة بالوجه البحري..
أولا- القطارات المخفضة أسعار التذاكر
قطار رقم 1141 روسي (القاهرة إلى الإسماعيلية)
قيام القاهرة 1.05م
يصل الإسماعيلية 4.00م
سعر التذكرة 20 جنيها بدلا من 35 جنيها.
قطار رقم 1140 (الإسماعيلية إلى القاهرة)
قيام الإسماعيلية 5.30م
يصل القاهرة 8.40م
سعر التذكرة 20 جنيها بدلا من 35 جنيها.
أسعار تذاكر القطارات الروسي
قطار رقم 1005 روسي (أسوان إلى القاهرة)
قيام أسوان 11.30ص
يصل القاهرة 12.50 ص
سعر التذكرة 85 جنيها.
قطار رقم 1013 روسي (أسوان إلى القاهرة)
قيام أسوان 1.50م
يصل القاهرة 3.55ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 187 روسي (السد العالي إلى القاهرة)
قيام السد العالي 5.30م
قيام أسوان 6.30م
يصل القاهرة 10.45ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1009 روسي (أسوان إلى الإسكندرية)
قيام أسوان 7.20م
يصل القاهرة 8.05ص
قيام القاهرة 8.25ص
يصل الإسكندرية 11.25ص
قطار رقم 1011 روسي (أسوان إلى القاهرة)
قيام أسوان 11.20م
يصل القاهرة 1.15م
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1004 روسي (القاهرة إلى أسوان)
قيام القاهرة 9.30ص
يصل أسوان 11.10م
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 188 روسي (القاهرة إلى السد العالي)
قيام القاهرة 6.00م
يصل أسوان 10.50ص
يصل السد العالي 11.20ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1012 روسي (القاهرة إلى أسوان)
قيام القاهرة 8.20م
يصل أسوان 11.20ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1008 روسي (الإسكندرية إلى أسوان)
قيام الإسكندرية 7.40م
يصل القاهرة 10.50م
قيام القاهرة 11.15م
يصل أسوان 12.30م
قطار رقم 1010 روسي ( القاهرة إلى أسوان)
قيام القاهرة 12.05ص
يصل أسوان 2.30م
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 159 روسي (الأقصر إلى القاهرة)
قيام الأقصر 6.00ص
يصل القاهرة 6.35م
سعر التذكرة 75 جنيها
قطار رقم 160 روسي ( القاهرة إلى الأقصر)
قيام القاهرة 12.15م
يصل الأقصر 12.30ص
سعر التذكرة 75 جنيها
قطار رقم 1007 روسي (سوهاج إلى القاهرة)
قيام سوهاج 5.00م
يصل القاهرة 11.55م
سعر التذكرة 55 جنيها
قطار رقم 1006 روسي (القاهرة إلى سوهاج)
قيام القاهرة 6.00ص
يصل سوهاج 1.30م
سعر التذكرة 55 جنيها
قطار رقم 165 روسي (أسيوط إلى القاهرة)
قيام أسيوط 6.00ص
يصل القاهرة 1.55م
سعر التذكرة 50 جنيها
قطار رقم 972 روسي (القاهرة إلى أسيوط)
قيام القاهرة 4.20م
يصل أسيوط 11.35م
سعر التذكرة 50 جنيها
قطار رقم 1131 روسي (القاهرة إلى الإسكندرية)
قيام القاهرة 5.50ص
يصل الإسكندرية 8.45ص
سعر التذكرة 50 جنيها
قطار رقم 1130 روسي (الإسكندرية إلى القاهرة)
قيام الإسكندرية 3.00م
يصل القاهرة6.05م
سعر التذكرة 50 جنيها
قطار رقم 1151 (القاهرة إلى المنصورة)
قيام القاهرة 7.15ص
يصل المنصورة 9.40ص
سعر التذكرة 35 جنيها
قطار رقم 1150 (المنصورة إلى القاهرة)
قيام المنصورة 1.20م
يصل القاهرة 4.00م
سعر التذكرة 35 جنيها.