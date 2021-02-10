غلق 3 طرق صحراوية بسبب الشبورة

أعلنت السلطات الأمنية إغلاق عدد من الطرق الصحراوية بسبب انتشار الشبورة المائية والضباب الكثيف، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، حيث قررت الإدارة العامة للمرور غلق طريق الإسماعيلية أمام حركه المرور، وإغلاق محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الاسماعيلية والسويس، وغلق طريق الإسماعيلية المتحدة إلى بورسعيد.

كما قررت السلطات الأمنية فتح طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق العلمين الصحراوي وطريق الدولي الساحلي القادم من دمياط تجاه كفر الشيخ، وذلك بعد انقشاع الشبورة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور وذلك حفاظًا على سلامتهم.