مواعيد تسليم 20 عمارة في المرحلة الثانية من «دار مصر» بالعبور

يعد مشروع «دار مصر» من المشروعات السكنية التي تطرح بها وحدات سكنية عدة، من قبل وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

وتزامنا مع طرح الوزارة لتلك الوحدات، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، ينتظر تسليم عددا من عمارات مشروع «دار مصر»، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر تسليم 20 عمارة ضمن مشروع «دار مصر»، داخل المدينة، أكواد (211 - 311 - 421)، بالمرحلة الثانية للمشروع السكني، على أن يبدأ ذلك يوم الثلاثاء المقبل، حتى 15 مارس 2021.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواعيد تسليم العمارات.

مواعيد التسليم

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 38، الثلاثاء المقبل.

- وحدات العمارة رقم 42، الأربعاء المقبل.

- وحدات العمارة رقم 44، الخميس 18 فبراير 2021.

- وحدات العمارة رقم 45، الأحد 21 فبراير الجاري.

- وحدات العمارة رقم 46، الاثنين 22 مارس المقبل.

- وحدات العمارة رقم 49، الثلاثاء 23 مارس 2021.

- وحدات العمارة رقم 50، الأربعاء 24 فبراير الجاري.

- وحدات العمارة رقم 51، الخميس 25 فبراير 2021.

- وحدات العمارة رقم 52، الأحد 28 فبراير الجاري.

- وحدات العمارة رقم 53، الاثنين 1 مارس المقبل.

- وحدات العمارة رقم 54، الثلاثاء 2 مارس 2021.

- وحدات العمارة رقم 55، الأربعاء 3 مارس المقبل.

- وحدات العمارة رقم 56، الخميس 4 مارس 2021.

- وحدات العمارة رقم 97، الأحد 7 مارس 2021.

- وحدات العمارة رقم 103، الاثنين 8 مارس المقبل.

- وحدات العمارة رقم 104، الثلاثاء 9 مارس المقبل.

- وحدات العمارة رقم 105، الأربعاء 10 مارس 2021.

- وحدات العمارة رقم 106، الخميس 11 مارس المقبل.

- وحدات العمارة رقم 107، الأحد 14 مارس 2021.

- وحدات العمارة رقم 108، الاثنين 15 مارس المقبل.

إجراءات الإستلام

تتمثل في أن يتوجه المواطن الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع، لمعاينة واستلام الوحدة.

ويتوجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلامها، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشكلات في أعمال الصيانة.

وفي حالة وجود أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو صيانة داخل الوحدة، يتوجب على العميل الذهاب إلى الجهاز الذي تنتمي له الوحدة السكنية، ولا يوقع على عقد استلامها.