21 معلومة عن مساكن موظفي العاصمة الجديدة بمدينتي «بدر» و«الحدائق»

وفرت مدينتا «بدر» و«حدائق العاصمة»، عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، والمصممة بشكل معماري مميز، وذلك لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والمزمع تسليمهم الوظائف، وتسكينهم خلال الفترة المقبلة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينتي بدر وحدائق العاصمة.

أولًا: مدينة بدر

1- تقع مدينة بدر بمحافظة القاهرة، تحديدًا على طريق «القاهرة – السويس».

2- تتميز بموقع قريب من العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ تبعد عنها مسافة 46 كم.

3- يبلغ عدد الوحدات السكنية ضمن المشروع 9024.

4- المشروع السكني يبعد عن العاصمة الإدارية نحو 15 كيلو متر.

5- يقع المشروع السكني في الامتداد الشرقي للمدينة.

6- سيتم تسليم وحدات المشروع السكني، كاملة التشطيب.

7- تتميز الوحدات بالمشروع السكني بكل المرافق، من كهرباء، ومياه، وغاز.

8- ستكون الوحدات بالمشروع السكني، جاهزة للسكن الفوري.

9- يتكون المشروع من 376 عمارة، تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية.

10- تتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور.

11- نسبة تنفيذ المشروع السكني بلغت 92%، مقابل 95% نسبة تنفيذ المرافق، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 75%.

12- يُجرى العمل حاليًا في أعمال التشجير والزراعة.

13- سيتم ربط المشروع السكني بالمدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة أيضًا من خلال مشروع القطار الكهربي.

14- لم يُحدد بعد موعد انتقال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة إلى مقر السكن بالمدينة.

15- من المخطط الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بنهاية مارس 2021، لتكون جاهزة لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة.

16- بدأت أعمال تنفيذ المشروع السني بمدينة بدر في منتصف عام 2019.

17- تم تنفيذ محطة صممت خصيصًا لخدمة الموقع وسكانه، ونقلهم من مكان سكنهم إلى مكان عملهم والعكس.

مدينة حدائق العاصمة:

1- تعد أول مدينة جديدة قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ تبعد عنها بمسافة لا تزيد عن 10 كيلو مترات، والهدف الأساسي من إنشاءها توفير وحدات سكنية ومشروعات خدمية لخدمة العاصمة الإدارية، خاصة لصغار الموظفين، وبأسعار ملائمة.

2- يعتبر موقع حدائق العاصمة أكثر ما يميز المدينة؛ إذ تقع على حدود مدينة بدر الحالية من الجهة الشرقية، وتطل على طريق «القاهرة - السويس»، وتتصل بالعاصمة الإدارية الجديدة بواسطة الطريق الدائري، كما سيتم إنشاء محطة مترو لربطها بالعاصمة الجديدة.

3- تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، لتوفير نحو 30 ألف وحدة سكنية، تضم 1194 عمارة، ومن المقرر الانتهاء منها يوليو المقبل؛ لتكون جاهزة لاستقبال راغبي السكن بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

4- جاري تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية، تضم مدارس، وملاعب، ومستشفى، والمدينة الطبية بمدينة بدر، وغيرها من المشروعات الخدمية لضمان سرعة سكن المواطنين الراغبين في الحياة بحدائق العاصمة، لئلا يضطر أحد للخروج من المدينة لشراء احتياجاته من المأكل والمشرب والملبس، والضروريات اللازمة للحياة كافة.