ضبط صاحب مكتب توريدات سهّل تزوير بطاقات رقم قومي بمعلومات مزيفة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بقطاع الأحوال المدنية، أنّ (مالك مكتب توريدات له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، زوّر مستندات وأختام خاصة ببعض الجهات الحكومية لترويجها على المواطنين راغبي استخراج بطاقات الرقم القومي، بمهن وعناوين مغايرة للحقيقة، نظير مبالغ مالية كبيرة، متخذا محل إقامته مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمكن ضبطه وعثر بمسكنه على (الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير، وكمية من المستندات والشهادات المزورة المعدة للبيع، وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.