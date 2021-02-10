توقف حركة السيارات لمدة ساعة بقليوب لتعطل قطار بمزلقان «عرب العراقي»

شهد مزلقان «عرب العراقي»، بقليوب، تكدسا للسيارات صباح اليوم بعد تعطل قطار على المزلقان، ما أدى إلى غلق الطريق فى الاتجاهين، وسط حالة من الغضب بين المواطنين لتأخرهم عن أعمالهم.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتكدس السيارات أمام مزلقان عرب العراقى بقليوب فى الاتجاهين، وانتقلت على الفور قوة أمنيه من قسم شرطة قليوب وتبين وجود قطار معطل على مزلقان عرب العراقي، ما تسبب فى توقف حركة السيارات حتى امتدت إلى الطريق الزراعى السريع بمدخل مدينة قليوب، وعقب إصلاح القطار بعد قرابة ساعة جرى تسيير الحركه المرورية عبر المزلقان.

ويربط مزلقان عرب العراقى بين قليوب و قرى شرق السكة الحديد منها قرى تابعه لمدينة قليوب وأخرى تابعة لمركز شبين القناطر وهو المدخل الرئيسى لمدينة شبين القناطر من ناحية القاهرة، وطالب المواطنون بإنشاء كوبري أعلى المزلقان لكى يتفادى السائقون الزحام على المزلقان حالة غلقه بسبب تعطل القطارات.

وقال مجدى نجاح، رئيس مدينة قليوب، إن السبب فى توقف حركة السيارات صباح اليوم هو توقف أحد القطارات فوق المزلقان وتبين أنه معطل، مشيرا إلى أن العطل لم يستمر طويلا حيث انتقل فريق فني تابع للسكة الحديد وتمت عملية الإصلاح وتسيير القطار وفتح المزلقان أمام السيارات.