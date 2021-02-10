مشروعات «الإسكان» في المرحلة الثانية من «حياة كريمة»: تطوير 1500 قرية

«حياة كريمة» مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، وتعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، والتى توليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمامًا كبيرًا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، بشأن سرعة تنفيذ مشروعات المبادرة.

وتشهد هذه الفترة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتي تشمل تطوير نحو 1500 قرية بـ50 مركزًا على مستوى الجمهورية، من أجل توفير الخدمات المختلفة لأهالي القرى.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصري، يقطنون بالمناطق الريفية بوجه عام.

- توفير الخدمات اللازمة للأهالى بالقرى والتوابع بالريف المصري.

- وضع نماذج محددة للمباني الخدمية، بحيث يتم إنشاء مجمعات خدمية للخدمات المختلفة، من أجل التغلب على مشكلة عدم توافر الأراضي في بعض المناطق.

- تطوير وتحديث مراكز الخدمات القائمة بتلك القرى.

- ستشمل أعمال التطوير رصف الشوارع الرئيسية.

- انطلاق التنفيذ الفعلي للمبادرة في 17 فبراير الجاري كخطوة أولى في 3 محافظات، هي أسيوط وسوهاج وقنا.

- استهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 377 قرية الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر.

- إجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة «3 ملايين فرد» في 11 محافظة.

- تستهدف المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

- المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

- اعتمد اختيار القرى على خرائط الفقر وتحديد الأولويات وقاعدة البيانات التي انتهت منها الوزارة.

- تهيئة الطرقات الداخلية، بما يتلاءم مع طبيعة الحياة في التجمعات الريفية.

- تسهيل الإتصالية بين السكان وأماكن الخدمات المختلفة.

- تبطين الترع، وإزالة التعديات عليها.

- توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية التي سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحي لتلك المناطق، بما يتلائم مع أعداد السكان، والأراضي المتاحة.

- نقل الصرف الصحي من الخزانات التي سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحي بالعزب والتوابع، ونقلها إلى محطات المعالجة من خلال عربات الكسح.

- الاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.

- انعقاد لجنة بشكل أسبوعي، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات، التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير بالمرحلة الثانية.

- تشكيل مجموعات عمل للمرور على القرى التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة.

- وضع الخطط والبرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على الأرض.

- تهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.