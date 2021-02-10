تشويق وإثارة في الأحداث.. فيديو يظهر القاتل الحقيقي لـ«لؤلؤ»

تتجه أنظار الكثيرين من عُشاق مسلسل لؤلؤ، الليلة، لمشاهدة الحلقة 34 من أحداث المسلسل، الذي يُعرض على شاشة «on»، حيث ستضمن عناصر تشويق جاذبة للجمهور، على رأسها معرفة كيفية الاعتداء على «لؤلؤ» وقتلها، خصوصًا أنها ظهرت في نهاية الحلقة 33 أمس، وهى ترتدي نفس الملابس التي ظهرت في بداية المشاهد بالحلقة الأولى، وكانت مستلقية على الأرض غارقة في دماءها، ليبدأ سرد الأحداث بعد ذلك بطريقة الـ«فلاش باك».

وتمتد أصابع الاتهام لمن تسبب في قتل «لؤلؤ» إلى حبيبها «بودة»، والذي يجسده الفنان محمد الشرنوبي، وصديقتها «مروة»، ووالدها «سيد»، و«نهال» و«داليا»، و«طارق» و«كاميليا»، وقام عدد من المتابعين بالسوشيال ميديا بضم اسم «مجدي» مدير أعمالها إلى قائمة المتهمين، مستندين إلى أنه يحبها وكان يتمنى الزواج منها.

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لم يتجاوز مدته الـ17 ثانية، يُظهر القاتل الحقيقي، حيث إن الفنان أدوار د الذي يجسد شخصية مجدي، وهو مدير أعمال الفنانة لؤلؤ بالمسلسل، وهو يقتلها.

يعرض مسلسل «لؤلؤ» على شاشة قنوات ON من يوم الأحد إلى الخميس، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحًا، و1 ظهرًا على نفس القناة، وعبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا على نفس القناة.

وشهدت الحلقة 33 من مسلسل «لؤلؤ» قيام مروة بالذهاب إلى لؤلؤ، ومحاولة إلصاق التهمة بحبيبها بودة، وأنه مازال يحتفظ بفيديو اغتصابه لـ«لؤلؤ» ويطلب مقابل مادي كبير، ووافقت لؤلؤ على عودة مروة للعيش معها، فيما قررت الأم مغادرة المنزل بعدما هددت لؤلؤ «يا أنا يا مروة في البيت» وطلبت لؤلؤ من مجدي حجز غرفة لوالدتها بأحد الفنادق.