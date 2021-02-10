بدء أعمال الاستصلاح لمساحة 170 فدانا بمدن قنا والوقف ونقادة 

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه يجري استصلاح مساحة 170 فدانا بمدن قنا والوقف ونقادة؛ جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الاستصلاح التي تجرى لمساحة 30 فدانا بالظهير الصحراوي لمركز نقادة بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الداودي أن الـ170 فدانا التي يجرى استصلاحها منها 70 فدانا بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا بمدينة قنا، و70 فدانا بقرية المراشدة بمدينة الوقف، و30 فدانا بالظهير الصحراوي بمركز نقادة، مؤكدا على أنه يتابع بنفسه مشروعات الاستصلاح؛ حيث تابع بالأمس اعمال الاستصلاح بقرية المراشدة كما تفقد في وقت سابق استصلاح الأراضي بمنطقة المشروعات.

ووجه الداودي بتكثيف المعدات العاملة بالمواقع للانتهاء من أعمال الاستصلاح في أسرع وقت ممكن ومن ثم زراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للمواشي، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار خطة التوسع في استصلاح الأراضي الذي تسعى المحافظة إلى تطبيقها لتنمية وتنويع الموارد.