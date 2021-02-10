طبيب بروسيا عن مميزات لقاح سبوتينك قبل وصوله مصر: ذو ناقلين وسعره بسيط

تسابق مصر الزمن، للتخلص تماما من فيروس كورونا المستجد بها، عبر عدة إجراءات، خاصة الحصول على اللقاحات المعتمدة دوليا، لمنحه للفئات الأولى بالرعاية، ثم باقي المواطنين، ليصل إلى البلاد مسبقا لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينيكا اكسفورد، بينما تنتظر وصول لقاح سبوتنيك الروسي.

وتستعد مصر خلال الفترة المقبلة لاستقبال لقاح «سبوتنيك V» الروسي، لمواجهة كورونا، حيث تم التعاقد على شرائه، بحسب ما أعلنه الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس لجنة الصحة والنواب.

«سبوتنيك V ».. من التجربة لأول لقاح يُسجل عالميا

يعتبر «سبوتنيك V» هو أول لقاح روسي والأول الذي يُسجل بالعالم، حيث سُجل بالأمم المتحدة في 8 أغسطس الماضي، ليحتل الصدارة بين اللقاحات المتنافسة معه، وعلى مدار تلك القترة أثبت قدرته والتي تصل إلى 91.6%، ليكون واحدا من 3 لقاحات عالمية تزيد فعاليتها عن 90%.

ويعود ذلك اللقاح المنتظر وصوله لمصر، إلى مركز «غاماليا» الوطني الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، بالتعاون مع «معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48» التابع لوزارة الدفاع، وشارك في إنتاجه مختصون عسكريون وعلماء، ويقوم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان، وهي عبارة عن مجموعة من الفيروسات المُسببة لأمراض الجهاز التنفسي، المدروسة جيدًا.

وتمت تجربة اللقاح على متبرعين من المركز ثم جنود من الجيش الروسي، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، التي أكدت عدم ظهور أي أعراض جانبية، أو أي أمور غير طبيعية بين المتطوعين، بينما أعلن «غاماليا»، في 17 يوليو الماضي، أن لقاحه حصل على براءة اختراع وأكثر تطورا وفعالية من لقاحات المنافسين الغربيين، وعقب ذلك تم اعتماد اللقاح الذي يكتسب اسمه من أول قمر صناعي سوفيتي «سبوتنيك -1»، في أكثر من 15 دولة حول العالم.

طبيب مصري بروسيا: القاح أثبت فاعلية عالية وأتوقع أن يكون الأفضل عالميا

الدكتور إسلام غازي، الدكتور بكلية الصيدلة وعضو البعثة التعليمية المصرية بموسكو والباحث في مجال الميكروبيولوجيا بالاكاديمية الروسية للعلوم، أكد مرور اللقاح «سبوتنيك V» بكافة مراحل التسجيل لضمان فاعليته وعدم وجود مضاعفات خطيرة بعد تعاطيه، متوقعا أن يكون الأفضل والأول عالميا.

وأضاف غازي، لـ«الوطن»، أنه توجد عدة أدلة علمية على فاعلية وجودة اللقاح الروسي، حيث نشرت مجلة «لانست» العالمية، التي تعتبر واحدة من أقدم وأشهر الإصدارات العلمية بالعالم، في سبتمبر 2020، تقريرا مفصلا عن «سبوتنيك V»، والتي دحضت المزاعم المشككة في نتائج اللقاح.

وقالت الدورية الطبية إن نتائج التجربتين للقاح الروسي، اللتين أجريتا في يونيو ويوليو الماضيين، وشارك فيهما 76 شخصا تكشف أن جميع المشاركين فيهم طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، بدون آثار جانبية خطيرة، موضحة: «التجربتان اللتان استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة".

وأشار الطبيب المصري المقيم بموسكو أنه عقب نشر تلك المقالة شهدت جدلا ضخما حيث اعتبروه حكما مسبقا على اللقاح، وتسرع روسيا في تسجيله، ولكن مع اكتمال التجارب التي جرت بمشاركة 30000 شخص، منهم 75% تلقوا اللقاح، أثبت «سبوتنيك V» فعاليته التي تتجاوز نسبة 91%.

ماذا يعني أن «سبوتنيك V» لقاح ذو ناقلين؟

من المميزات التكنولوجية التي يتفرد بها «سبوتنيك V» أنه لقاح ذو ناقلين ضد كورونا، وهو ما أعلنه المركز الروسي، موضحا أن الناقل هو فيروس نزع منه جين التكاثر ويجرى استخدامه من أجل إيصال المادة الجينية لفيروس أخر إلى الخلية وهو الفيروس المطور ضد اللقاح.

وهو ما أوضحه الدكتور إسلام غازي أن الفيروس يتكون من مادة وراثية (Genetic material) ويحيطها غلاف بروتيني ( Protein coat) الذي تحيط به اشواك (SPIKE)، ما تمكنه من التعرف علي الخلايا التي يصيبها، مشيرا إلى أنه الناقل هو عبارة عن فيروس الذي يسبب الانفلونزا العادية ثم نزع المادة الوراثية الخاصة به واستبداله بالجين المسئول عن انتاج (spike protein).

وتابع أنه بالتالي يتم خداع الجسم والجهاز المناعي ليتعامل مع هذا الناقل أو الفيروس المنزوع منه مادته الوراثية، علي أنه «covid 19»، ثم يفرز الجهاز المناعي للأنسان الأجسام المناعية ضد هذا الفيروس وهو ما يوفير له الحماية اللازمة.

وفي اللقاح الروسي تم استعمال ناقلين أو وعائين مختلفين، فالناقل القائم 1 على الفيروس العدي رقم AD26 ، والناقل القائم 2 على الفيروس العدي رقم AD5، وفقا لغازي، موضحا أن ذلك يميز اللقاح الروسي عن غيره.

واستطرد أن اللقاح يتم تناوله على جرعتين، بدايتهم يعمل فيها الناقل الأول على تحفيز الجسم لبدء إفراز الأجسام المناعية، وبالجرعة الثانية بعد 21 يوم، يتم زيادة الاستجابة المناعية وتؤمن مناعة طويلة الأمد.

ميزات أخرى يكتسبها اللقاح الروسي.. سعره 156 جنيه

يرى الباحث في مجال الميكروبيولوجيا بالأكاديمية الروسية للعلوم أن "سبوتنيك V" يكتسب عدة ميزات، أولهم العلمية من ناحية اعتماده على تكنولوجيا إنتاج لقاحات معروفة وسبق تجريبها من قبل مركز «غاماليا»، مثل تطوير لقاح ضد الايبولا ثم تأكيد فعاليته وقلة الأعراض المصاحبة له، منها الإرهاق والصداع والتي تختفي خلال يومين.

أما من الناحية الاقتصادية، فهو يعتبر رخيص للغاية، حيث تصل قيمته لحوالي 10 دولارات، أي ما يعادل 156 جنيه مصري، مقارنة بباقي القاحات المتوفرة، بحسب غازي، مضيفا أنه يتجه حاليا لتجربة اللقاح، بعد حصول أصدقاء له بروسيا عليه وعدم ظهور أي آثار جانبية له، فضلا عن طرحه مجانا للمواطنين بموسكو.

«سبوتنيك V» مناسب للبيئة المصرية ويمكن وضعه بالتلاجة العادية

سبق أن أثار لقاح «فايزر» جدل ضخم بسبب الحالة لحفظه في درجات حرارة منخفضة للغاية ما جعله غير مناسبا لأفريقيا بوعض الدول الآسيوية، ولكن «سبوتنيك V» لم يحصد تلك الضجة، حيث إنه يمكن حفظه في الثلاجة المنزلية العادية، والتي تتراوح بين +2 و+8 درجات مئوية، بحسبب الطبيب المصري.

وأضاف الدكتور بكلية الصيدلة أن اللقاح الروسي يمتاز بسهولة نقله وتخزينه في التلاجة العادية مقارنة ببعض اللقاحات التي تتطلب درجات حرارة تصل الي « - 40"، فضلا عن سهولة أيضا نقل تكنولوجيا التصنيع للدول المختلفة التي تريد إنتاجه محليا بأراضيها.

كما لفت إلى أن روسيا أنتجت حتى الآن 3 أنواع من لقاحات كورونا المختلفة، حيث إن «سبوتنيك V» و«أبي فاك كورونا» تم تسجيلهما رسميا، أما لقاح «كوفي فاك» يتوقع تسجيله قريبا.