أطباء مصريون في موسكو يقارنون بين لقاحات كورونا الروسية

على مدار الأشهر الماضية، بعد أن تفشى فيروس كورونا المستجد بين مختلف دول العالم، سارع عدد من البلدان والمراكز والجهات البحثية لمحاولة التصدي له من خلال عدة عقارات ولقاحات، لتكون في الصدارة روسيا.

روسيا تقدم لقاحها "سبوتنيك V" للأمم المتحدة

تشهد روسيا حاليا محاولات لإصدار 11 لقاحا لمواجهة "كوفيد 19"، حيث وصل 3 منهم إلى المراحل النهائية لقرب اعتماده بعد تحقيق نسب شفاء عالية في مرحلة التجارب السريرية، وتقدمت صباح الأربعاء، البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بلقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" للهيئة الأممية.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في نيويورك، فيودور سترجيجوفسكي، إنه "سيجري يوم الأربعاء 2 ديسمبر حفل تقديم اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، بمشاركة وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ومندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف".

ويعتبر "سبوتنيك V" الروسي، من إنتاج مركز غاماليا للأبحاث، وتم تسجيله في أغسطس الماضي، يعتبر أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

بينما تشهد روسيا أيضا، التجارب السريرية الأخيرة لقاح "أيبيفاك-كورونا"، بالإضافة لقاح مركز "فيكتور"، حيث أوضح الفرق بينهم بناء على المواد العلمية أطباء مصريين بجامعة الصداقة للشعوب في موسكو، هم الدكتور ماركو جورج حليم بباحث دكتوراة ومدرس مساعد العلوم الحيوية وتطبيقات تكنولوجيا النانو في العلوم الصيدلانية بجامعة الصداقة للشعوب بموسكو، والدكتور ميخائيل شحاته فخري باحث دكتوراة ومدرس مساعد الجراحة العامة وعلم التشريح الجراحي، كالتالي:

ما هو اللقاح الروسي؟

على الصعيد العالمي، نشرت منظمة الصحة العالمية بتاريخ 12 نوفمبر 2020، أن المراحل الحالية للقاحات موضع البحث والتصنيع، حيث يوجد 164 لقاح في مراحل ما قبل التجارب السريرية، بالإضافة إلى 48 لقاح آخر تم اجتيازهم لهذه المراحل وهم الآن في مرحلة التجارب السريرية، حيث تشهد روسيا تجارب 11 لقاح منهم بين مراحل ما قبل وما بعد التجارب السريرية.

اللقاحات المطروحة حاليا على ساحة البحث العلمي المعملي، تضم واحد من الأربعة المكونات التالية:

1- (Inactivated or weakened virus vaccines) أو اللقاحات من الفيروس الخامل أو المستضعف، والتي لا تسبب المرض للمتلقي ولكن تحفز الجهاز المناعي لديه.

2- (Protein-based vaccines) اللقاحات ذو الأساس البروتيني المشابه للمادة البروتينية المكونة للفيروس، وهي أيضاً تعمل على تحفيز الجهاز المناعي للمتلقي.

3- (Viral vector vaccines) وهي اللقاحات التي تستخدم فيروس مخلق بالهندسة الوراثية يشابه تماماً فيروس "كوفيد 19" ولكنه لا يسبب المرض بل يحفز عمل الجهاز المناعي ضده.

4- (RNA and DNA vaccines) وهو النوع الأخير من اللقاحات والذي يعتمد على الهندسة الوراثية في تخليق شرائح محددة من المادة الوراثية، والتي بدورها تقوم بتخليق المادة البروتينية التي تحفز الجهاز المناعي.

الفرق بين اللقاحات الثلاثة

أوضح الباحثون المصريون في موسكو، أن أبرز اللقاحات في البلاد حاليا، هو لقاح معهد جاماليا للأبحاث (Gamaleya Research Institute)، والمعروف باسم "سبوتنيك في"، والذي يعتمد في تصنيعه المكون الثالث من القائمة السابقة، أي "فيروس مخلق بالهندسة الوراثية يشابه تماما فيروس كورونا ولكنه لا يسبب المرض بل يحفز عمل الجهاز المناعي ضده"، وسيتكون هذا اللقاح من جرعتين بالحقن العضلي يفصل بينهما 21 يوما.

أما اللقاح الثاني، أيضا بالطور الثالث من مرحلة التجارب السريرية، وهو لقاح "أيبيفاك-كورونا" أو (EpiVacCorona)، والذي تم اختباره على مائة متطوع خلال الطور الأول والثاني من المرحلة الاكلينيكية، وعلى 3000 متطوع خلال الطور الثالث.

وكان من المخطط لها اللقاح أن يتم اعتماده رسمياً في الخامس عشر من أكتوبر 2020 وقد أعلنه بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح بتاريخ 14 أكتوبر 2020.، وسيتم تحقيق الهدف من هذا اللقاح، بحسب خطة وزارة الصحة الروسية، بحلول الأشهر الأولى من عام 2021، أما منظمة الصحة العالمية فتتوقع أن يتم الانتهاء من آخر دراسة اكلينيكية على هذا اللقاح بتاريخ 10 أبريل 2021.

اللقاح الثالث، يجري تجاربه مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" في روسيا، حيث نشرت وكالة ريا الإخبارية (ria.ru)، التابعة لروسيا اليوم، بتاريخ 27 نوفمبر 2020، أن خطة التطعيم الشامل على المواطنين الروس ستبدأ مع العام الجديد 2021، وسوف تعتمد في الأساس على اللقاح الأخير السابق ذكره.

ويهدف مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" لإنتاج ما يصل إلى خمسة ملايين جرعة سنوياً من اللقاح، بحسب تصريح "أليكساندر ريجيكوف" رئيس قسم الأمراض والعدوى الحيوانية والإنفلونزا في مؤسسة الميزانية الفيدرالية للعلوم التابعة للمركز.