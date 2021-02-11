بورصة الدواجن اليوم الخميس 11-2-2021 في مصر

خلال العشر أيام الأولى من شهر فبراير، استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي، سواء من الغرف التجارية أو في المحلات، ويرجع السبب إلى توافر المعروض من الدواجن بأشكالها مما جعل سعرها يثبت من بداية الشهر

وفي هذا الصدد تقدم جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها بشكل ميداني بورصة الدواجن من الشعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة بالإضافة إلى أسعار السوق المحلي بعد جولة في عدة مناطق منها الدقي وإمبابة والسيدة عائشة في السطور التالية.

بورصة الداوجن في الغرفة التجارية

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور عبد العزيز السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح بين 21 – 22 جنيها في المزارع، ليصل للمستهلك بنحو 24 جنيها.

وسجل سعر الدواجن البلدي، من المزرعة إلى 29 جنيها، و32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي، وكان سعر الكيلو جرام من الرومى إلى 45 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة لنحو 34.5 جنيه، لتباع للمستهلك بـ37 جنيها.

ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن الحمراء وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد، بين 25 و26 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ28 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي

أما في الأسواق المحلية ومحلات بيع الدواجن، فكان هناك اختلاف بين الأسعار المعلنة من الشعبة وصل لأن يكون الفرق في سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يصل ل6 جنيهات، وجاءت الأسعار كالآتي:

كرتونة البيض: وصل سعر الكرتونة ما بين 35 إلى 40 حسب المنطقة.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 28 إلى 30 جنيها.

واستقر سعر البانيه عند 70 جنيها.

سعر الكيلو جرام من الوراك 37 جنيهًا.

ووصل سعر الدبابيس الكيلو جرام إلى 39 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي من 48 إلى 55 جنيهًا

سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 39 جنيهًا.