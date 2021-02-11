مستشار الرئيس: مصر عبرت ذروة موجة كورونا الثانية لكن الفيروس لم ينتهه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر قد عبرت ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن هناك حالات إصابات ترصد حتى الآن، وهناك حالات تستدعي دخولها المستشفى، وأخرى غرفة العناية المركزة.

الأطباء أصبح لديهم خبرة في التعامل مع إصابات كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، على شاشة «mbc مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أنه بناء على ما سبق ـ فإن فيروس كورونا لم يختف، كما أن طريقة انتشار العدوى والمرض ما زالت كما هي، لكن الأطباء في مصر أصبح لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع الإصابات الخاصة بالفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مصر عبرت الموجة الثانية الخاصة بفيروس كورونا، وبدأت حالات الإصابة تقل، ولكن ما زال المرض موجود، وبصرف النظر عن التطعيمات إلا أننا ما زلنا ندعو للاستمرار بقوة في أساليب الوقاية، وعدم الاختلاط أو تقليلة إلى أدنى حد، وكذلك استخدام الكمامات.

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أن الشعب المصري في حاجة إلى الاستمرار في وسائل النظافة المعلن عنها والمعروفة للجميع: «بلاش نقول عشان المرحلة الثالثة، بس نقول عشان ده احتياطي لعدم حدوث أي زيادة أخرى في أعداد الإصابات».

وشدد مستشار الرئيس، على أنه بالرغم من تسبب الكمامات في ضيق بالتنفس نوعا ما وتقليل نسبة الأكسجين، لكن فائدتها كثيرة.