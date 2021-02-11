الصحة توجه رسالة لأصحاب المحلات بالأسواق بشأن كورونا: لابد من التعقيم

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة للباعة بالأسواق، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه لا بد من الحفاظ على سلامة الزبائن، وذلك يمكن أن يتحقق من خلال غسيل وتعميق جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق قواعد النظافة العامة الجيدة لليدين، وكذلك الحرص على التباعد الاجتماعي بين كل عميل والآخر، بمسافة لا تقل عن متر أو اثنين على الأقل.

وأشارت وزارة الصحة إلى الانخفاض الكبير الذي يشهده المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد، منذ نهاية الشهر الماضي وحتى الآن، مناشدة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، وكذلك البعد عن المناطق المزدحمة.

وقالت الوزارة، إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتستمر وزارة الصحة في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات على مستوي محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، للوقاية من الفيروس وغيره من الفيروسات المعدية الأخرى.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من وسائل التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإطلاع على مستجدات فيروس كورونا، وتلقي الاستفسارات كافة من المواطنين بشأن الفيروس.