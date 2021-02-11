وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد غدا في الدقهلية بتكلفة 24 مليون جنيه

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا، احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي، وسيكون في استقباله الدكتور خالد صلاح حسونة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، لافتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة إجمالي 24 مليون جنيه، وذلك تحت الإشراف الهندسي لوزارة الأوقاف، ومديرية أوقاف الدقهلية، بالجهود الذاتية.

وبحسب بيان مديرية أوقاف الدقهلية، تبدأ الزيارة بافتتاح مسجد الرحمة بقرية بشلا بمركز ميت غمر، وتبلغ مساحته 450 مترًا مربعًا، مكون من طابق واحد، وتبلغ تكلفته الإجمالية قدرها 5 ملايين جنيه، كما يفتتح مسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء بمركز تمي الأمديد وتبلغ مساحته 300 متر مربع «طابق واحد»، وبتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه.

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وبالتزامن مع زيارة وزير الأوقاف، يتوجه رؤساء المراكز، ومديرو إدارات الأوقاف، لافتتاح 5 مساجد أخرى؛ مسجد محجوب بقرية كفر طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين وتبلغ مساحته 680 مترًا مربعًا، ومكون من طابقين، وبتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، ومسجد العمدة بقرية كفر الخطبة بمركز شربين، وتبلغ مساحته 650 مترًا مربعًا، ومكون من طابقين، وبتكلفة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، وافتتاح مسجد منشية أبو الفتوح بمركز بلقاس وتبلغ مساحته 180 مترًا مربع «طابق واحد»، ومساحته 180 مترًا مربعًا، بارتفاع طابق واحد، وبتكلفة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه.

كما يفتتح مسؤولو الأوقاف، مسجد الرحمة في عزبة البنك بقرية كفر شرف بمركز ميت غمر وتبلغ مساحته 200 متر مربع، بارتفاع طابقين، وبتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه، ومسجد الكبير قائد العبد بجمصة وتبلغ مساحته 396 مترًا مربعًا مكون من طابقين، وبتكلفة مالية قدرها 3.5 مليون جنيه.

ويؤدى وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد النصر الكبير بالمنصورة، بحضور محافظ الدقهلية، والقيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأوقاف.

وتحتفل محافظة الدقهلية، يوم 8 فبراير من كل عام بذكرى انتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الأوروبي، بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا في فبراير عام 1250 ميلادية، واستطاع شعب المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر، وأسر قائدهم وإيداعه أسيرا بدار القاضي ابن لقمان في ذلك الوقت.