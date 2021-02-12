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حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
برج الدلو

برج الدلو

مولود برج الدلو من أكثر الأبراج العاشقة للسفر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتفكير في كيفية تنمية أعمال أو مال، فقط عليك أن تراجع خطواتك جيدا تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

 فينوس والشمس في برجك يدعمانك ويمنحانك إشراقا وأفكارا ومشاعر إيجابية ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

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