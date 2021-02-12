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حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
برج الحوت

برج الحوت

يتصف رجل برج الحوت بالإبداع، الإحساس، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبؤ بها وتحليلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بروح مبادرة، تبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك اليوم لامعا ويمدك بأدوات السعادة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.

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