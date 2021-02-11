محافظ بني سويف يأمر بالتحقيق في مصرع عامل داخل مصنع

لقي عامل مصرعه داخل أحد مصانع تجفيف الخضروات بمنطقة بياض العرب الصناعية، في بني سويف، أثناء عمله اليوم الخميس، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف، تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واقعة مصرع عامل أثناء قيامه بعمله داخل أحد المصانع بمنطقة بياض العرب، وكلف مدير عام القوى العاملة بإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق العامل وحصول أسرته على المستحقات المالية المقررة قانوناً، مع متابعة ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في الواقعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي وفرها قانون العمل في مثل تلك الحالات.

وكشف تقرير القوى العاملة عن قيام لجنة من المديرية ضمت في عضويتها كلاً من مدير منطقة القوى العاملة ببني سويف، ومفتش مكتب عمل شرق النيل، ومنطقة عمل بني سويف، ومفتش السلامة والصحة المهنية، حيث قامت اللجنة بالزيارة الميدانية للمصنع، ونفذت الإجراءات الميدانية المطلوبة، والاستفسار من العاملين بالمصنع، وصاحب المصنع، والقيام بالمراجعة الفنية لمكونات ومعدات المصنع، وتم إعداد تقرير بذلك.

وأكد مدير عام القوى العاملة أنه تتم متابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة، حيث أن الواقعة مازالت قيد التحقيق، مؤكداً على أن المديرية قامت بتوفير كافة المعلومات المطلوبة إلى جهات التحقيق والبحث، وأن المديرية ستبذل قصارى جهدها لضمان حقوق المواطن، موضحاً أنه تم التنبيه على مسئولي المصنع بسرعة توفير المستحقات المالية لأسرة المتوفي، طبقا لأحكام المادة 123 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وأن يتم تسليم تلك المستحقات لأسرة المتوفي، في مقر مكتب العمل بشرق النيل.