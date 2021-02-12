«الوطن» تستعرض أزمات مستشفى فارسكور.. والوزارة توافق على أعمال الإخلاء

ظل مستشفى فارسكور المركزي محل جدل لسنوات عدة، طالب خلالها أهالي مركز ومدينة فارسكور، مرات عدة وزارة الصحة بالتدخل والقيام بأعمال الإحلال والتجديد نظرا لأن عدد من مباني المستشفي آيل للسقوط حتى تدخل عدد من النواب مؤخرا ليطالبوا الجهات المعنية بالتدخل حتى أعلنت المحافظ الحصول على موافقة الوزارة بالبدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التى كانت موجودة بتلك المباني بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.

«الوطن» تستعرض تفاصيل أزمة مستشفى فارسكور من بدايتها

14 أغسطس 2017

أرسل العديد من أهالي فارسكور «تلغرافات» بعلم الوصول لرئيس الجمهورية، للتدخل في أزمة مستشفى فارسكور المركزي بعد استقالة الدكتور أكرم أبوالنجا مدير المستشفى من منصبه، نظرا لنقص الكادر البشري، وأغلق قسم العناية المركزية، وكذلك نقل قسم الغسيل الكلوي لمستشفى الروضة المركزي، وهو ما بات عبئا على المرضى.

وتقدم الدكتور أكرم أبوالنجا مدير مستشفى فارسكور المركزي سابقا، باستقالته من منصبه، وقال معقبا على قراره «مأساة حقيقية بمستشفى فارسكًور لغياب الوعي بالمسؤولية، وعدم تقدير المصائب قبل حدوثها، وعدم إصغاء مسؤولي اتخاذ القرار لصوت العقل وعدم الأخذ بالاعتبار لنصائح وتوصيات مديري المستشفيات لأنه دائما الكبار يعرفون كل شيء دون غيرهم ولا يملكون إلا أن يدورون في دائرة النظام العقيم المكبل بالقوانين والإجراءات الفاسدة التي تهدم النجاح، بل قد تودي بحياة المحتاجين للعلاج المجاني».

28 أغسطس 2018

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط السابق، عن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه من ميزانية وزارة الصحة لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور.

9 يوليو 2020

تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى فارسكور المركزي، حيث استعرض ملف الحالة الإنشائية للمستشفى، وأسباب تأخر خطة الإحلال والتجديد.

ووعد «عبد الجواد» بدراسة الملف كاملًا وعرضه على الجهات المعنية بوزارة الصحة، لاستعجال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد.

20 يناير 2021

تقدم أحمد عبدالشافي البلشي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بطلب لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزى بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية، النائب حسن عبدالوهاب عيسى والنائب الدكتور محمود مشعل عضوا مجلس النواب عن دائرة كفر سعد، وقد تمت الموافقة على إدراجها بالخطة الاستثمارية «2021- 2022».

ووعد «البلشي» بطرح المستشفى للتنفيذ بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستشفى الجديد بدء العمل مع تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة دمياط.

11 فبراير 2021

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموافقة على الوزارة بالبدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التي كانت موجودة بتلك المباني بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.

ونوهت المحافظ إلى أنه تم توجيه مديرية الصحة بتنفيذ هذه الأعمال على وجه السرعة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة عرض مستندات المشروع بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المباني يأتي ذلك استجابة لمساعي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع وزارة الصحة والسكان؛ لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء المباني الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزي.

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