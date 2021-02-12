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محمود مسلم

ضبط 8 أشخاص غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

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الوطن
12:55 م | الجمعة 12 فبراير 2021
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من «8 أشخاص – لـ4 منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة مطروح» لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 80 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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