وزير الأوقاف: مال الكاذب ومروج الشائعات سم قاتل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الكذب شر كله، وأقول لمن يقتات علي الكذب ونشر الشائعات، إن المال الذي يكتسبه هو سم قاتل، مؤكدا أن الصدق جزء من الإيمان سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول، والمؤمن الحقيقي هو من يقول الصدق وإن كان يضرك، ولا يقول الكذب وإن كان ينفعك.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي أداها الوزير بمسجد النصر الكبير بالمنصورة، بعنوان: «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين»، بحضورة الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمناسبة احتفال الدقهلية بعيدها القومي.

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وأضاف أننا نحتفل بمرور 771 عام علي إنتصارات هذه المدينة «المنصورة» علي طامع غاشم مستعمر لتسجل صفحة عظيمة في التاريخ المصري والإنساني، وهذا التاريخ يزيد كثيرا عن عمر عدد كثير من الدول، وما كان لهذه الحضارة أن تستمر لولا أنها قامت علي الصدق وقامت علي الحق والعدل، فالصدق أحد عوامل استمرار الدول، وهو ركيزة ركائز الأخلاق وبناء الدول والحضارات.

وأشار إلي أن الصدق جزء من صميم عقيدتنا، وأن الإسلام طالبنا بالصدق في الأقوال والأعمال، ويجب علي الدول العظيمة أن تكون صادقة ، والدول العظيمة هي التي تفي بعهودها ومعاهدتها، فالدول العظيمة هي الدول الصادقة، وهي التي تبني حضارات حقيقية ، أما الدول الخادعة الكاذبة فلا بقاء لها .

وأكد أننا نستقبل شهر رجب وهو من الأشهر الحرم الذي حرم فيها القتال ويستحب الإكثار فيه من الطاعات والصدق مع الله.

وكان وزير الأوقاف، زار محافظة الدقهلية اليوم لافتتاح 7 مساجد بتكلفة 24 مليون جنيه في مختلف مراكز وقرى المحافظة، بمراكز ميت غمر و تمي الأمديد، والسنبلاوين وشربين وبلقاس، وجمصة.