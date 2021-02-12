مصرع سيدة وإصابة ابنتها وسائق «توك توك» في حادث بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت ابنتها وسائق توك توك، في الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة «ميني باص»، و«توك توك»، بسبب تخطي خاطئ علي طريق «السنبلاوين - كفر صقر».

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووفاة ربة منزل ومصابين على طريق «السنبلاوين -كفر صقر» أمام قرية «طرانيس العرب»، دائرة المركز.

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انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلي مكان الواقعة، وتبين وفاة «صباح برهام الباعة»، 51 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية «سمنود» بمحافظة الغربية، متأثرة بإصابتها بإشتباه كسر بالفخذ الأيمن وإشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح قطعية متفرقة، وإصابة ابنتها « ندى رمضان عبده البلتاجي»، 20 سنة طالبة، ومقيمة بذات العنوان بكدمة بالجبهة وإشتباه ما بعد الإرتجاج، و«نادر السيد عبوده عبدالله»، 30 سنة، سائق، وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وبالفحص تبين أن السيارة رقم «د ص ب 9142 مینی باص»، قيادة «حسين إبراهيم السيد إبراهيم» 41 سنة ، سائق بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومقيم قرية «سلكا» دائرة مركز المنصورة بإتجاه السنبلاوين، اصطدمت بـ«توك توك»، رقم « 35534 الدقهلية» قيادة «نادر السيد عبوده عبدالله»، 30 سنة، سائق، ومقيم قرية «بشمس» دائرة المركز باتجاه كفر صقر بمحافظة الشرقية، بسبب التخطى الخاطئ لقائد السيارة، ما أدى إلى إصطدامه بالتوك توك.

وبسؤال قائد التوك توك والمصابة الثالثة، في محضر الشرطة، أيدا مضمون الفحص، واتهما قائد السيارة بالتسبب في الحادث، و لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، وجري التحفظ على المركبتين، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3001 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .