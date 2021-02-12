الجامعات: إعلان نتائج امتحانات «التيرم الأول» بعد شهر من انتهائها

أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أنَّ الامتحانات ستكون وفقاً لمنظومة التعليم الهجين، وكشف عدد منهم أنَّه سيتمّ الكشف عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي خلال شهر بعد انتهائها بحد أقصى نهاية شهر مارس المقبل.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنَّ الجامعة ستبدأ إجراء امتحانات التيرم الأول لمختلف الكليات وفقاً للجداول المعنلة بدءاً من 2 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لمنظومة التعليم الهجين المعلنة من قبل الأعلى للجامعات قبل بداية العام الدراسي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّداً أنَّه جرى التشديد على عمداء الكليات بضرورة تطبيق قرار منع دخول أي شخص دون ارتداء كمامة.

التشديد على ارتداء الكمامات خلال التواجد بالجامعات

وأضاف رئيس جامعة حلوان، لـ«الوطن»، أنَّ مجلس الجامعة وجه عمداء الكليات بضرورة الإسراع من تصحيح اوراق الامتحانات للفرق المختلفة والتوسع من الاختبارات الإلكترونية المعتمدة على نظام الاختبارات بنظام «البابل شيت»، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ البدء في تصحيح الامتحانات بعد انتهاء كل مادة مباشرة بعد 72 ساعة، موضحاً أنَّه من المقرر أن يتمّ الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات بحد أقصى نهاية شهر مارس.

بدوره، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنَّه سيتمّ الإعلان نتائج امتحانات التيرم الأول للجامعات خلال شهر مارس المقبل، وبحد أقصى 17 من الشهر نفسه، موضحاً أنَّ الكليات أنهت جميع استعدادتها لإجراءها في الموعد المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الفترة الماضية، مؤكّداً أنَّه عقب انتهائه سيتمّ مباشرة البدء في أعمال الفصل الدراسي الثاني وفقاً لمنظومة التعليم الهجين.

وأكّد رئيس جامعة المنيا، لـ«الوطن»، أنَّ مجلس الجامعة شدد على ألا تخرج أسئلة الامتحانات للكليات عن المقررات التي تمّ دراستها خلال التيرم الأول، موضحًا أنَّه سيتمّ البدء في تسكين طلاب المدن الجامعية بدءاً من يوم الجمعة المقبل، وذلك قبل انطلاق الامتحانات بـ72 ساعة.