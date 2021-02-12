«ضربها بسنجة».. إصابة ربة منزل على يد عامل وزوجة شقيقه في الدقهلية

أصيبت ربة منزل بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج في الدقهلية اليوم، إثر تعدي أقاربها عليها بالضرب بآلة حادة، «سنجة»، بسبب خلافات الميراث بإحدي قري مركز السنبلاوين، وجرى نقلها إلي مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى العام بوصول «وردة ر. ش. » 36 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة « شعبان »، دائرة المركز، مصابة بكدمة وجرح في الجبهة واشتباه مابعد الارتجاج ادعاء تعدي آخرين وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

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انتقل علي الفور مأمور وضباط مباحث المركز إلي المستشفي وبالفحص وسؤال المصابة في محضر الشرطة، اتهمت كلا من «تامر.ال.ع »، 36 سنة، عامل، وزوجة شقيقه «نسرين.ع.م»، 39 سنة، ربة منزل، يقيمان بذات القرية، بالتعدى عليها بالضرب بالأيدي وآلة حادة «سنجة» بحوزة الأول وإحداث إصابتها، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث حيث أن المشكو في حقها الثانية هي شقيقة زوجها .

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المبلغ عنهما، وبسؤالهما في محضر الشرطة، ومواجهتهما بأقوال المصابة، اعترفا بصحتها، وأن الخلاف بينهم بسبب تقسيم الميراث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3131 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة.