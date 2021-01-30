خطوات تجديد البطاقات الائتمانية بعد انتهاء صلاحيتها في 3 بنوك

قد يفاجئ البعض بانتهاء صلاحية البطاقات الائتمانية الخاصة به، ولا يعرف كيفية تجديدها، حتى يتثنى له استكمال التعاملات المالية التي يجريها من خلالها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية الطريقة الآمنة لاستخراج بطاقة جديدة في عدد من البنوك.

تجديد بطاقة البنك الأهلي المصري

في حالة فقدان أو تلف البطاقة الائتمانية يقوم العميل بالاتصال بمركز الاتصالات (19623)، والإبلاغ عن فقدان البطاقة، ووفقًا لذلك يتم إيقاف البطاقة فورًا.

كما يمكن للعميل طلب اصدار بدل فاقد أو تالف من خلال موظف خدمة «Call center»، أو من خلال تقديم طلب بإصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الائتمانية بأي من فروع البنك.

وقد لا يعرف البعض موعد تجديد البطاقة، إلا أنه وفقًا للبنك الأهلي يوجد الموعد على وجه البطاقة الائتمانية من خلال وضع تاريخ الانتهاء، كما أن البنك يتيح تجديد البطاقة أوتوماتيكيًا للعميل في حالة انتظام حساب البطاقة ما لم يوجد أي اسباب تمنع تجديدها.

تجديد بطاقة بنك فيصل

في حالة سرقة أو ضياع البطاقة أو انتهاء البطاقة يمكن الاتصال على رقم (19851).

وبشأن بطاقة «VISA» فإنها تجدد كل سنتين بمصاريف تجديد 30 جنيهًا، ويتم تجديدها تلقائيًا بخصم مصاريف التجديد من الرصيد المتاح، وفي حال عدم توافر رصيد خلال فترة التجديد، لا يتم تجديد البطاقة إلا بعد توافر مبلغ في الحساب، وبناءً على طلب العميل بتجديد البطاقة، ويتم استلام البطاقة المجددة من الفرع التابع له العميل، أو يمكن إرسالها للخارج في حالة عدم تواجد العميل بمصر ويتم خصم مصاريف الإرسال من حساب العميل بناءا علي طلب من العميل.

تجديد بطاقة البنك التجاري الدولي

أما بطاقة البنك التجاري الدولي، فتحدد مدة البطاقة بقرار البنك وتجدد تلقائيا ما لم يخطر حامل البطاقة كتابيًا برغبته بعدم التجديد، ويتعين إخطار البنك قبل انتهاء سريانها بـ 60 يومًا على الأقل.

وعلى حامل البطاقة أن يبذل قصارى جهده لضمان سلامة البطاقة، وفي حال فقدها أو سرقتها يلتزم حامل البطاقة فورًا بإخطار مركز خدمة العملاء عن طريق مكاملة مسجلة.