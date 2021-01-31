غدا آخر موعد للتقديم.. تفاصيل 6 وظائف مطلوبة بـ 4 بنوك

البحث عن فرص للعمل داخل البنوك يتطلع إليها الكثير سواء كان من حديثي التخرج أو أصحاب الخبرات، لذا تستعرض«الوطن» في ضوء خدماتها اليومية تفاصيل أبرز الوظائف المطلوبة بعدد من البنوك، والتي ينتهي التقديم لها حتى الأول من فبراير 2021 .

وظائف البنوك المطلوبة

وظائف بنك الإسكندرية

نشر بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي Linkedin، عن وظائف خالية، وهي محلل CRM التجزئة، ومسؤول اتصالات، ومصمم جرافيك .

الشروط والمؤهلات المطلوبة

-خبرة لا تقل عن 4 سنوات .

-إتقان اللغة الإنجليزية .

-مهارات الاتصال والتحليل وحل المشكلات واتخاذ القرار قوية.

-أما عن مصمم الجرافيك، فيتطلب البنك من المتقدين خبرة 5 سنوات وامتلاك مهارات التواصل الجيد وإتقان اللغة الإنجليزية، وامتلاك قوي لمهارات الاتصال والتحليل وحل المشكلات واتخاذ القرار.

وظائف بنك القاهرة

وظيفة (Senior Fraud Investigations - Internal Audit).

الشروط والمؤهلات المطلوبة

-أن يكون المتقدم حائز على درجة البكالوريوس (أو أعلى) في إدارة الأعمال أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.

-لدى المقتدم خبرة لا تقل عن 7 إلى 10 سنوات في تحقيقات الاحتيال ومخاطر الاحتيال والتدقيق الداخلي ووظائف الرقابة.

-أن يكون المتقدم حاصل على شهادة CFE.

-يمتلك المتقدم مهارات كتابة قوية باللغتين العربية والإنجليزية.

-لدى المقتدم مهارات تحليلية قوية بالاضافة لمهارات التعامل والتواصل السليم والقدرة على العمل في فريق

-أن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل تحت ضغط وحل المشكلات.

طريقة التقديم

يمكن التقدم للحصول على الوظائف عن طريق حساب البنك الخاص على موقع (لينكدإن) .

البنك الأهلى الكويتي

ويتيح البنك الاهلى الكويتي لحديثي التخرج وظيفة مدير علاقات عامة والتي أعلن عنها عبر موقعة الرسمي للعمل بفرع الطاهرة بالقاهرة

الشروط والمؤهلات المطلوبة

-أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو شهادة خبرة معادلة.

-لا يشترط خبرة سابقة أو من (صفر إلى 4 سنوات من الخبرة المصرفية).

-أن يمتلك المقتدم مهارات التواصل الفعال وأخلاقيات المهنة.

طريقة التقديم

يمكن التقديم للحصول على وظيفة البنك الأهلي الكويتي عبر الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت.

وظائف بنك مصر

كما يمكن لحديثي التخرج من دفعات 2016 وحتى 2020 الالتحاق بوظيفة مسؤول خدمات مصرفية للعمل لدى البنك بمحافظة جنوب سيناء

الشروط والمؤهلات المطلوبة

-أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية والمعهد الكندي العالي.

-أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل.

-أن يجيد حزمة البرامج المكتبية "MS Office".

-أن يجيد المتقدم مهارات التواصل الفعال.

-يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة جنوب سيناء من واقع بطاقة الرقم القومي.

-ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقًا ببنك مصر.

-أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم الاكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشآت مالية، تسويق، إدارة.

-ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عامًا.