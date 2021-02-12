سكرتير مساعد أسيوط يتابع أعمال التطوير ويترأس حملة نظافة بحي شرق

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة نظافة ببعض شوارع والمناطق بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من منطقة شارع التحكم المركزي بجوار مزلقان رياض، وسور مصنع الغزل، وشارع المعهد الديني، وكنس الشوارع بسيارات الكنس الآلي، ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة.

ويأتي ذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين، بمشاركة مسؤولي النظافة والتجميل والإشغالات بالحي، وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي، ومعدات شفط الأتربة واللوادر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة.

رافق السكرتير المساعد، خلال الجولة التفقدية، أيمن محروس رئيس حي شرق، ومروان إبراهيم نائب رئيس الحي.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتم متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية؛ للاطمئنان على سير العمل ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط والمعايير الفنية.

وشدد سعد، في بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم، على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والعمل على الانتهاء من هذه الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا ووفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة.

ولفت المحافظ إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية؛ لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في المواعيد المحددة، مؤكدًا ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع؛ لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا القطاع المهم.