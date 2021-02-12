بـ«الجهود الذاتية».. افتتاح مسجد منشأة الأمراء بعد تطويره في بني سويف

افتتح الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم، مسجد الشيخ أحمد عويس بقرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 700 متر «جهود ذاتية»، وتحت إشراف وزارة الأوقاف ومكون من طابقين، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تنفذها، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتطوير ورفع كفاءة المساجد وإعمار بيوت الله.

وعقب الافتتاح، أدى نائب المحافظ، شعائر صلاة الجمعة، وسط التزام بتطبيق الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف، والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات وإحضار المصلية الشخصية والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك بحضوركل من؛ الدكتور على بدر، اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، ونشأت معبد رئيس مركز ومدينة إهناسيا.

وتناولت خطبة الجمعة، التي ألقاها وكيل الأوقاف موضوع «حديث القرآن عن الصدق والصادقين»، حيث أشار إلى أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها دعت إلى القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة التي تقرب الإنسان إلى ربه وتسهم في بناء المجتمعات الراقية ومن خلق الصدق الذي جاء في القرآن الكريم مواضع التشريف والإجلال والتكريم، وقد جاء الصدق شاملاً لكل أعمال الخير والبر، مع التأكيد على أن الصدق من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام.

يشار إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أناب الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لافتتاح المسجد.