كشف وعلاج مجاني لـ1346 مواطنا بقافلة طبية في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن تنفيذ إدارة القوافل بالمديرية، قافلة طبية مجانية بقرية «بسفا»، في مركز الفشن على مدار يومي الأربعاء والخميس 10و11 فبراير الجاري، مكونة من 8 عيادات فى تخصصات «الباطنة، الأطفال، والجراحة، والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة»، وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1346 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأشار وكيل الوزارة خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن القافلة أجرت 95 تحليل بمعمل الدم، و44 بمعمل الطفيليات، وإجراء 21 حالة اشعة، واستصدار 17 قرار علاج على نفقة دولة، و تحويل عدد 25 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 25 حالة اشعة موجات فوق صوتية.

وتابع: «شملت فعاليات القافلة أيضا تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 99 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية كالالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا المستجد، و السعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا، و الامراض غير المعدية كالضغط والسكر و السمنة، وتناولت الندوات أورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة»، فيما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».