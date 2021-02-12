غلق 15 صيدلية وضبط أدوية مهربة ومحظور تداولها في حملات ببني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن جهود إدارة الصيدلية بالمديرية منذ بداية عام 2021 وحتى اليوم، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية في مجال التفتيش الصيدلي على الصيدليات العامة والخاصة والمراكز الطبية والأدوية المخالفة التي تم ضبطها، واحتكار الأدوية وحجبها عن السوق للمتاجرة فيها والتربح منها، فضلا عن أعداد الصيدليات ومخازن الأدوية التي تم منحها تراخيص خلال تلك الفترة.

وكشف وكيل وزارة الصحة، في تصريح له، اليوم، أن إدارة الصيدلة بقيادة الدكتورة دعاء رمضان مدير الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور عبد الرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، تفقدوا العديد من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، شملت: «750 صيدلية، و170 وحدة صحية، و22 مستشفى، و21 مخزن أدوية»، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية، وعدم المضاربة في أسعارها أو احتكارها وحجبها، ومستوى الخدمة الدوائية اللمواطنين.

وأشار إلى أن المرور أسفر عن غلق 15 صيدلية، وإجراء 120 معاينة لترخيص مؤسسات صيدلة بالمحافظة، فيما تم ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصري دون اتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة التي أقرتها وزارة الصحة، وأدوية جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري، وأخرى محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي، وأدوية منتهية الصلاحية، وضبط أدوية عقار الميزوبريستول، والمحظور تداوله خارج المستشفيات، وألبان أطفال مدعمة محظور تداولها في السوق المصري، وتم تحرير 25 محضرا بالمضبوطات والتحفظ عليها وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة، لضبط الأسواق، وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.