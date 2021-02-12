تحصين 22 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

قال الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري بمحافظة بني سويف، إن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية للتحصين، بلغ 22 ألف و841 رأس ماشية، بواقع 20 ألفًا و394 رأسًا من الأبقار، و2381 من الجاموس، وذلك منذ انطلاق الحملة في 6 فبراير الجاري، حتى اليوم.

وأضاف يحيى، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، ويتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، في ظل التزام وتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، فضلًا عن الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أصدرالدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي الطب البيطري، وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وطالب بحشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت السبت 6 فبراير وتنتهى في 5 مارس المقبل، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.