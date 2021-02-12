باحث: الإخوان خرجوا من رحم السلاطين وورثوا جميع مساوئهم

قال هشام النجار، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن ملف اغتيال مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية مهم لأنه يقود لبداية تأسيس التنظيم، موضحا أن أسباب نشأة الجماعة كانت بسبب سقوط دولة الاحتلال العثماني في مارس 1924، والتي تسببت في إدخال الدول العربية بمرحلة جمود وتخلف وعزلة عن العالم لمدة 4 قرون، وسعى «البنا» لميلاد الجماعة لتكريس ما يسمى بالإسلام السياسي بديلا عن الدولة الوطنية.

وأضاف «النجار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن رد فعل «البنا» حول انهيار السلطنة العثمانية كانت عنيفة، واعترف في أدبيات الإخوان أن الجماعة ولدت كرد فعل على سقوط الخلافة، وتمثل ذلك في هدفها الأساسي وهو إعادة الخلافة الضائعة، لافتا إلى أن الإخوان خرجت من رحم السلاطين وورثوا جميع مساوئهم من سعي للسلطة والانفراد بها للأبد وتستر بالدين وخداع البسطاء بشعارات دينية زائفة لتحقيق مكاسب سياسية والعصف بكل ماهو وطني وعروبي وإسلامي سياسي في سبيل إشباع رغبة الحكم والاستعلاء العرقي والعنصري.

وأكد أن كل هذه الإشكاليات كانت لابد وأن تسبب ممارسات عنيفة حتى من داخل الجماعة، في وقت كان القوميون العرب والوطنيون الأحرار سواء مفكرين أو سياسيين تحت احتلال الدولة العثمانية يخوضوا معركة الإصلاح والاستقلال الواضح العلني بالمقاومة السلمية نهاية القرن الـ 19 وبداية الـ20 كان حسن البنا في المقابل بدأ بجامعته التي أسسها خلافا على هذا الخط لمعاداة بني جلدتهم ويزيفون الوعي العربي باسم التبعية للخلافة العثمانية، والحل الذي طرحته الجماعة كان نفسه الداء الذي ضرب العقل والبدن الإسلامي والعربي في مقتل، باستدعاء فكرة السلطنة.

ولفت إلى أن المفارقة تتمثل في أن الأتراك العثمانيين واظبوا على القمع والبطش بالشعوب العربية والإسلامية التي سيطروا عليها بغرض نهب ثرواتهم، كما يحدث تماما اليوم، وتعاملوا معهم بدونية واحتكار وإذلال.