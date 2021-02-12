الري: الدولة تتحمل تكلفة «تبطين الترع» بالكامل.. مفيش فلاح هيدفع جنيه

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن الأقوال المثارة حول تحمل الفلاحين تكلفة تبطين وتأهيل الترع ضمن مشروع «تبطين الترع»، ليست إلا مجموعة من الشائعات المغرضة، مشددا على أن تكلفة هذا المشروع بالكامل مغطاة من ميزانية الدولة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية من المشروع تحتاج 18 مليار جنيه، تم توفيرها بالكامل من ميزانية الدولة، «مفيش مزارع واحد هيدفع جنيه في هذا الموضوع».

وقال «غانم»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، إن مشروع «تبطين الترع»، مشروع قومي في غاية الأهمية، لأنه سيغير من شكل الريف المصري، موضحا أن بمشاهدة صورة كثيرة للترع بالريف، للأسف لا نجد المنظر مرضيا، ونجد أن هذه الترع مليئة بالحشائش والقمامة والحيوانات النافقة، وهذا ما يصدر منظرا غير حضاريا وسيئا للريف المصري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، حين نشاهد الفيديوهات والصور التي تستعرض الترع التي تم العمل عليها ضمن مشروع «تبطين الترع»، نرى منظر مختلف تماما عن السابق، يوضح جمالية المكان بعد تأهيل الترعة الموجودة به، مؤكدا أن المنظر أصبح حضاريا ومبهجا لكل من يراه.

وأشار إلى أنه بمقارنة بسيطة بين قبل المشروع وما طرأ على الترع بعد خضوعها لعمليات التأهيل وفقا للمشروع، نكتشف الفرق الشاسع، لافتا أن هذا جزء رئيسي بعملية تطوير الريف المصري ككل.

وأردف أن الترع في الريف المصري، عانت لسنوات طويلة جدا من امتلائها بالحشائش ولا مخالفات، التي كانت تعيق مرور المياه وتوصيلها إلى الفلاحين، موضحا أنه بإعادة تأهيل تلك الترع، فهذا يضمن أولا الحفاظ على هذا القطاع المائي، وثانيا عدم إلقاء مخالفات بها من جديد، لأن الأهالي بالطبع سيحرصون على استمرار هذا الشكل الحضاري، وبالتالي سيكون من السهل وصول المياه إلى آخر نقطة بالترعة وإلى آخر فلاح يحتاج مياه هذه الترعة.