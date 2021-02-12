«سعفان» يهنئ «الغضبان» على فوزه بجائزة أفضل محافظ بالوطن العربي

حرص محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، على تهنئة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجائزة أفضل محافظ بالوطن العربي، موضحا أن هذة الجائزة بالتأكيد لم تأتِ من فراغ، فمواقع العمل التي يحرص على تفقدها دائما بمحافظة بورسعيد توضح أن هناك قيادة تعمل ليل نهار على تطوير وتنمية بورسعيد.

وقال «سعفان»، في تصريحات تليفزيونية الجمعة، لبرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، إن اليوم ونحن ونشاهد قلعة من القلاع الصناعية المتواجدة بمحافظة بورسعيد، هذا يطمئننا على مستوى الصناعة أولا، كما يطمئننا على أولادنا وبناتنا من العمال المتواجدين بتلك المصانع، حول تلقيهم كل الرعاية، وحصولهم على كافة حقوقهم.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن مثل هذه القلاع الصناعية الكبيرة، دائما ما تشهد تطوير، وبالتالي تحتاج إلى عمالة مستقبلا، وبالتأكيد هذا يضيف إلى عمال بورسعيد، وإلى عمال مصر بشكل عام خلال المرحلة المستقبلية.

وأوضح أنه يحاول دائما في زيارته للمصانع، التعرف على بعض المؤشرات من عمالة تلك المصانع، لافتا إلى أن أول سؤال يوجهه لهم، هو «أنتوا منين؟»، لأن في السابق كان أغلب العمالة المتواجدة ببورسعيد من خارج المحافظة، لكن اليوم أصبحت هناك نسبة كبيرة من العمالة من سكان المحافظة، والنسبة الأقل هي التي من خارج سكان المحافظة، وهذا مؤشر جيد يوضح أن العمالة البورسعيدية بدأت تأخذ مكانها داخل المصانع والمنشآت الصناعية الموجودة داخل المحافظة.

وعن سؤاله لإحدى العاملات عن قيمة مرتبها، أردف «سعفان»، أن هذا بهدف محاولته الإطمئنان على أحوال العمال، فمن المفترض أن العامل في شركة مثل هذه توصف بأنها شركة استثمارية، أجره لا يقل عن حد أدنى معين، لأنه لو تأكد من ذلك بالتالي سيتحدث مع مسؤولي هذه الشركة أو هذا المصنع بأن مرتبات العاملين لا يجب ان تقل عن الحد الأدنى المحدد.