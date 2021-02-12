استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات، اليوم الموافق الجمعة 12 فبراير الجاري، بمحلات الصاغة، ولم تشهد أي تغيير، بعد أن سجلت تراجع في نهاية التعاملات أمس، بقيمة 7 جنيهات.

وعلى مدار عامين كان هناك تذبذب في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض، تزامنا مع تراجع الاقتصاد العالمي، متأثرا بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في محلات الصاغة، وأسواق المال وفقًا لنهاية التعاملات اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 بين 907 و910 جنيهات.

الذهب عيار 21

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و796 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 إلى 682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في البورصات العالمية، بين 6.352 إلى 6.368 جنيهات.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907.429 إلى 909.714 جنيهات.

سعر الأونصة اليوم

وتراوح سعر الأونصة بين 28.221 إلى 28.292 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، 914.70 جنيها، و58 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 800 جنيه، و51 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 686 جنيها و43 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

سر تذبذب الأسهم الأميركية

وأرجع تقرير لـ«العربية» التذبذب إلى تعرض المتداولين من الأفراد في خسائر كبيرة للصناديق التي تبيع على المكشوف في «وول ستريت»، كما خلقوا نوعًا من التذبذبات على الأسهم المستهدفة، وفقا لبنك «لومبارد أودير».

وقال المدير التنفيذي لبنك لوبارد أودير، رضوان المغراوي، إن أسعار الأسهم في الأسواق العالمية ليس مبالغ بها، والبنك يرى أن أسعار الأسهم خارج الولايات المتحدة معقولة، وستشهد أسهمها ارتفاعًا جيدًا، موضحا أن البنك يركز على الأسهم في جنوب شرق آسيا بالصين، وسيستثمر في الذهب والين الياباني كنوع من أنواع التحوط.