أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب، استقرارا في بداية تعاملات صباح اليوم الموافق الجمعة 12 فبراير الجاري، بمحلات الصاغة، وذلك بعد أن سجلت تراجع في نهاية التعاملات أمس، بقيمة 7 جنيهات.

ويرجع عدم الاستقرار وحالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار العامين الماضيين، والتأثر بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في محلات الصاغة، وأسواق المال وفقًا لبداية التعاملات الصباحية، اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 907 و 910 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و7961 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 إلى 682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، بين 6,352 إلى 6,368 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907,429 إلى 909,714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين28,221 إلى 28,292 جنيهًا.

مدخرات الأفراد سبب تذبذب الأسهم الأميركية

وتسبب المتداولون من الأفراد في خسائر كبيرة للصناديق التي تبيع على المكشوف في «وول ستريت»، كما خلقوا نوعًا من التذبذبات على الأسهم المستهدفة- وفقا لبنك «لومبارد أودير» نقلا عن «العربية».

كما أكد البنك أنه من المحتمل أن تكون التذبذبات التي شهدتها أسواق الأسهم الأمريكية مدفوعة بالمدخرات الشخصية العالية، وليست بسبب السيولة التي ضخها البنك المركزي، وأنها تقدم فرص استثمار خلال الفترة التيينتعش بها الاقتصاد.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبنك لوبارد أودير، رضوان المغراوي، إن أسعار الأسهم في الأسواق العالمية ليس مبالغ بها، والبنك يرى أن أسعار الأسهم خارج الولايات المتحدة معقولة، فالشركات في القطاع المالي والصناعي في أوروبا تجاوزت أرباح المحللين، وستشهد أسهمها ارتفاعًا جيدًا، موضحا أن البنك يركز على الأسهم في جنوب شرق آسيا بالصين، كما سيستثمر في الذهب والين الياباني كنوع من أنواع التحوط.