بدء تسكين طلاب المدن الجامعية 17 فبراير

تبدأ الجامعات الحكومية، في استقبال طلابها المقيمين بالمدن الجامعية، للعام الجامعي الجاري 2020/2021، يوم الأربعاء المقبل 17 فبراير الجاري، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها 20 فبراير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، ليتثني للطلاب مراجعة مقرراتهم الدراسية، قبل موعد الامتحانات بفترة.

الخشت: بدء تسكين الطلاب اعتبارًا من 17 فبراير وفق جداول محددة

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق بدءا من 20 فبراير الجاري، لافتا إلى أنه شدد على وجوب مراعاة تخفيف الكثافات الطلابية بلجان الامتحانات، وأنه سيتم البدء في تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالكليات في المدن الجامعية، يوم الأربعاء المقبل 17 فبراير الجاري، وفقا جدول زمني محدد للطلاب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة على التشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع الاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للبنين والبنات، من أجل الكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل تسكينهم.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه سيتم تسكين طلاب المدن الجامعية، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ٧٢ ساعة لمختلف الكليات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تسكين طالبين فقط بكل غرفة كحد أقصى، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أنه يجرى حاليا التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية بما فيها المدن، في إطار إجراءات الجامعة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أن امتحانات التيرم الأول، ستنطلق بالجامعة بدءا من 22 فبراير الجاري، لافتا إلى أنه سيتم البدء في استقبال طلاب المدن الجامعية، من يوم الجمعة المقبل 19 فبراير الجاري ، موضحا أن الامتحانات ستكون حضوريا بجميع الكليات.