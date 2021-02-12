شكري عن الملء الثاني للسد الإثيوبي: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل معه

أكد سامح شكري وزير الخارجية، إصرار مصر على التوصل إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص بالملء الثاني للسد، لكن ذلك لا يعني أن مؤسسات الدولة المصرية غير مدركة لهذا الاحتمال، وأنها تضع أسلوبا للتعامل مع هذه الفرضية.

وأضاف «شكري»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «ليس بالضرورة أن نتحدث في هذه الأمور في هذه المرحلة، وأوضحت الموقف في مجلس النواب بشكل واضح، وتحدثت عن أن مصر بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة شعبها، وتضعها نصب أعينها ولا تتهاون أبدًا في حقوق المصريين، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين».

وتابع وزير الخارجية: «لدينا سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل، لكن كل وضع وله رد الفعل المناسب له».