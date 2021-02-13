محمود تايتانك: علي حميدة توفى عن عمر 73 عاما وليس 55

حالة من التضارب شهدتها وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية حول عمر الفنان على حميدة الحقيقي بسبب الاختلاف حول السنة التى ولد فيها الراحل، والتى لم يكن الراحل ذكرها فى أي حديث صحفي له، حيث اعتبر البعض ان الراحل توفي عن عمر ناهز 55 عاما وآخرون ذكروا أنه توفي عن عمر ناهز 73 عاما.

علي حميدة مصري الجنسية وليس ليبي

وكشف محمود تيتانيك المسؤول عن صفحات الفنان الراحل علي حميدة على السوشيال ميديا، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أن الفنان الراحل من مواليد عام 1948 وليس 1963 أي أنه حين توفي كان عمره 73 عاما.

وأشار «تيتانيك» إلى أن الفنان الراحل لم ينجب مطلقا طيلة فترة حياته، وكان يعتبر أبناء إخواته أبناءه، مشددا على أن حميدة مصري الجنسية وليس ليبي، ولكنه يحب ويحترم الشعب الليبي ولهم مكانة خاصة بقلبه لأنه عاش بينهم سنوات طويلة.

علي حميدة لم ينجب طيلة حياته

علي حميدة بدأ مشواره مع الفن والشهرة والنجاح مع منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، حينما اكتشف موهبته الغنائية خلال وجوده في محافظته مرسى مطروح وطرابلس الليبية، التي كان ينتقل لها من وقت لآخر، وقرر أن يدرس الموسيقى، إلى أن أصبح أستاذا في المعهد العالي للموسيقى بدولة الكويت، وهناك قابل الشاعر عزت الجندي المتخصص فى الأغنية البدوية.

واستكمل طريق نجاحاته فى عام 1989 بإطلاق ثاني ألبوماته وهو «كوني لي» الذي تضمن 8 أغنيات أبرزها «كوني لي، وزين على زين»، ولم يحقق العمل نفس النجاح المرجو، واستكمل مسيرته دون توقف فأطلق عام 1990 ألبوم «ناديلي» وفي عام 1992 «احكيلي» حتى أنهى مسيرته الغنائية عام 1994 بإطلاق ألبوم «نن العين» الذي أعاد حميدة للحياة من جديد ومن وقتها قابل مشكلات وأزمات عدة منها مع مصلحة الضرائب وأخرى اتهامات بالشذوذ، وابتعد عن الغناء لأكثر من 7 سنوات ليعود عام 2001 بألبوم «خان العشرة» الذي لم يحقق أي نجاح يذكر.