من أجل سرقة التروسيكل.. العثور على جثة شاب مذبوحا في الغربية

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب، عُثر عليه مذبوحا بجوار سور شركة الوبريات، بدائرة مركز سمنود، كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من العميد أحمد العيدروسي، مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مذبوحا بجوار سور وبريات سمنود بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، أن واقعة القتل جاءت بدافع سرقة التروسيكل الذي يمتلكه المجني عليه.

وباشر الرائد محمد عمارة رئيس مباحث شرطة مركز سمنود، إجراءات تخصيص سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود، فضلا عن إجراء عمليات بحث حول دوافع الجريمة وأسبابها الحقيقية.

وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.