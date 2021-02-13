الري: نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه سنويا.. استخداماتنا ضعف مواردنا

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن موارد مصر المائية حوالي 59 مليار متر مكعب من المياه، مستمدة من حصة مصر من نهر النيل، بالإضافة إلى بعض المياه الجوفية من الأبار العميقة بالصحاري، إلى جانب بعضًا من مياه الأمطار، وفي المقابل استخدامتنا تصل إلى حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه، متابعًا: «يعني تقريبا ضعف موارد الدولة من المياة»، لافتا إلى أن هذا ما دفع وزارة الري للبحث عن مصادر غير تقليدية، ومن بينها مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي.

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «خبر اليوم»، المذاع على شاشة «on»، أن العمل على الاستفادة من مياة الصرف الزراعي، نتيجة وصلت إليها وزراة الري منذ عدة سنوات، بعد أن زادت استخدامتنا المائية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الفرق بين استخدامتنا ومواردنا المائية، تحاول الدولة توفيره باستخدام المياه الجوفية السطحية الموجودة بالوادي والدلتا، المكونة نتيجة رشح نهر النيل والترع والأراضي الزراعية، أما الباقي فعبارة عن 34 مليار متر مكعب من المياه، ولتعويض ذلك نستورد منتجات غذائية، ونترجمها بعد ذلك إلى مياه.

وشدد «غانم»، أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا، لتوفير كميات المياه التي تناسب استخدامتنا المائية، ما يلزمهم بإعاده استخدام مياة الصرف الزراعي لسد هذه الفجوة، معلنًا أن السنة الماضية شهدت افتتاح أحد المشاريع لاستخدام مياه الصرف الزراعي بشرق الدلتا، مشيرًا إلى أنه جار العمل على إنشاء محطة كبير جدا على مصرف بحر البقر بشرق الدلتا.

وصرح بأن تلك المحطة تستهدف معالجة 5 مليون متر مكعب يوميا من المياه، ونقلها إلى شمال سيناء، ونبه أن الوزارة تعمل على استخدام مياه الصرف الزراعي فقط، وليس مياه الصرف الصحي.

وأردف «غانم» أن مياة الصرف الزراعي، هي مياه عادية بدرجة ملوحة عالية فقط، وبالتالي نستطيع خلطها بالمياه العذبة، من خلال مجموعة من محطات الخلط، لإعادة استخدامها من جديد.